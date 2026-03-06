وسط رفض بعض المشجعين للمشهد.. لاعبات إيران يؤدين حركة مثيرة خلال عزف النشيد الوطني في كأس آسيا

رددت لاعبات منتخب إيران النشيد الوطني أثناء عزفه قبل مباراتهن في كأس آسيا ضد أستراليا الخميس، في تحول واضح بعد أن ظلت اللاعبات صامتات عند عزف النشيد قبل مباراتهن الافتتاحية.

وفي مباراتهن الافتتاحية ضد كوريا الجنوبية التي أقيمت الاثنين الماضي، امتنعت لاعبات إيران عن غناء النشيد الوطني، وتم حينها تفسير صمتهن بطرق مختلفة، حيث وصف أحيانا بأنه تحد أو رمز حداد، فيما لم يقدم الفريق أي توضيح رسمي بشأن ذلك.

ولكن في مباراة اليوم على ملعب “غولد كوست”، وقبل انطلاق مواجهتهن ضد مستضيف البطولة منتخب أستراليا، وضعت اللاعبات الإيرانيات أيديهن على رؤوسهن في تحية عسكرية، ورددن النشيد بصوت عال، بينما وضع أفراد الجهاز الفني أيديهم على قلوبهم أثناء عزف النشيد.

وفي الوقت ذاته، ترددت هتافات استهجان من مجموعة صغيرة من المشجعين تعبيرا عن رفضهم للمشهد.

وذكرت تقارير إعلامية أن المشجعين الذين أطلقوا صافرات الاستهجان من أصل إيراني-أسترالي.

وكانت المهاجمة الإيرانية سارة ديدار، خاطبت في مؤتمر صحفي عشية المباراة أمام أستراليا، الصحفيين وهي تقاوم دموعها، وعبرت عن قلق اللاعبات والجهاز الفني على أسرهن وأحبائهن في ظل الحرب المستمرة بالشرق الأوسط.

وكانت ديدار (21 عاما) على مقاعد البدلاء عندما بدأت مباراة اليوم الخميس أمام أستراليا وسط سقوط أمطار غزيرة على جولد كوست، حيث من المقرر أن يلعب منتخب إيران جميع مبارياته الثلاث في المجموعة الأولى هناك.

يذكر أن المنتخب الإيراني للسيدات وصل إلى أستراليا قبل ضربات أمريكا وإسرائيل على إيران، التي بدأت السبت الماضي.

روسيا اليوم