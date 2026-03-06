إعلام: إجلاء عائلة صغيرة من دبي بطائرة خاصة يكلف 250 ألف دولار

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن تكلفة إجلاء عائلة واحدة مكونة من شخصين بالغين وطفلين من دبي على متن رحلة خاصة قد تصل إلى 250 ألف دولار، على خلفية التصعيد العسكري المتصاعد.

ونقلت الصحيفة عن إحدى شركات التأمين قوله: “بلغ إجمالي تكلفة إجلاء عائلة واحدة مكونة من شخصين بالغين وطفلين 250 ألف دولار للموظفين الذين استخدموا في النهاية طائرات خاصة”.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة الرحلات المستأجرة تضاعفت تقريبا منذ عطلة نهاية الأسبوع، مع تدفق الشركات على إجلاء موظفيها من دبي، حيث تدفع حاليا “مئات أو حتى آلاف الدولارات” لتأمين مغادرة موظفيها.

يأتي هذا الارتفاع القياسي في أسعار الإجلاء في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على إيران، مع تبادل للضربات الصاروخية والمسيرات طالت دولا مجاورة، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي كليا أو جزئياً في عدة دول عربية.

