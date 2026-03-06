ميزة لتقديم نغمات رنين جديدة بـ”واتساب”

تعمل منصة “واتساب” للتراسل الفوري على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة مدمجة من نغمات الرنين داخل التطبيق، دون الحاجة إلى الاعتماد على إعدادات الهاتف التقليدية.

وتُتيح الميزة الجديدة، وفقًا لموقع “WABetaInfo” التقني المتخصص، الوصول إلى مجموعة متنوعة من نغمات الرنين الجاهزة للاستخدام مباشرة من داخل التطبيق، دون الحاجة إلى تنزيل ملفات صوتية خارجية أو تعديل إعدادات النظام.

وتتضمّن الواجهة الجديدة مشغّلًا صوتيًا مدمجًا، يُتيح تجربة النغمة قبل اعتمادها رسميًا، وهو ما يسهل عملية الاختيار ويمنح تجربة أكثر سلاسة مقارنة بمغادرة التطبيق وضبط الإعدادات، حيث ستكون النغمات مصنّفة ضمن قوائم لتسهيل الوصول السريع إليها.

وأوضحت المنصة أن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير الداخلي، حيث لم تُعلن عن موعد الإطلاق الرسمي، إلا أن ظهورها يشير إلى أن “واتساب” تستعد لطرحها في تحديث مستقبلي بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية وضمان استقرار الأداء.

