الصحة تحذر : الفيلر والبوتكس والخيوط تجرى تحت إشراف استشاري

أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية لتعزيز سلامة الإجراءات الطبية في عيادات التجميل، وضمان التقيد بالأنظمة الصحية المعتمدة، وتعزيز الوعي لدى المستفيدين بحقوقهم الصحية، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الرقابية والتنظيمية لرفع جودة وسلامة الخدمات الصحية وحفاظًا على صحة المواطنين.

وحثّت الوزارة المستفيدين على معرفة حقوقهم عند تلقي الخدمات الصحية، وعدم البدء في أي إجراء علاجي قبل الحصول على موافقة مكتوبة تتضمن شرحًا للتفاصيل اللازمة لاتخاذ القرار، مع الاحتفاظ بنسخة منها، ومعرفة التكاليف الأولية للخدمات غير الإسعافية قبل البدء بها.

وأشارت الوزارة إلى أن حقن الفيلر والبوتكس والخيوط تُجرى تحت إشراف استشاري متخصص، مع أحقية المستفيد في الحصول على بطاقة بيانات مختومة للمواد المستخدمة، والاطلاع على ترخيص الطبيب ومعرفة درجته العلمية، وذلك حفظًا لحقوق المستفيدين وتعزيزًا للوعي الصحي.

وأكدت الصحة أهمية وعي المستفيد بحقوقه قبل أي إجراء طبي أو تجميلي، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال (937)، مؤكدةً استمرار جهودها الرقابية لحماية الصحة العامة، وتعزيز سلامة الخدمات الصحية.

