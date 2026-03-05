قائد عسكري مصري سابق: الحرب العالمية الثالثة في مرحلتها الأخيرة

اعتبر اللواء أحمد وصفي، القائد العسكري المصري السابق، أن الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل منذ سنوات، ووصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة قبل تشكيل عالم جديد.

وقال وصفي، الذي تولي قيادة الجيش الثاني الميداني المسؤول عن منطقة شمال سيناء، إن الحرب العالمية الثالثة “ليست بين قوى عظمى” وأنها “بدأت بالفعل قبل 3 أو 4 سنوات وليس بالضرورة ان تكون عسكرية فقط كما حدث في الحربين الأولى والثانية”.

وواصل: “الحرب بدأت بشكل اقتصادي وسياسي وثقافي وفقا لمركز ثقل كل دولة، وفي النهاية وصلنا لمرحلة العمل العسكري لاستكمال الشكل العام”، موضحا أن “أي حرب عالمية ينتج عنها عالم جديد”.

واعتبر أن الهدف النهائي هو “تقسيم التوترة” بحيث تسيطر إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط وكيلا عن الولايات المتحدة، فيما تسيطر واشنطن على الأمريكتين وجزء من القطب الشمالي، وتسيطر قوى أخرى على مناطق مختلفة من العالم.

وأضاف أن “ثروات الخليج في هذه الحالة ستذهب إلى من يديرها”، قائلا إن الولايات المتحدة تخطط لتسليم قيادة المنطقة إلى إسرائيل، بعد السيطرة على جميع المضائق البحرية المتحكمة في تدفقات الطاقة والغذاء وغيرها.

ورجح وصفي، أن تستمر العملية الحالية ضد إيران طوال شهر مارس وبشكل تصاعدي، مشددا على أن الجميع سيتكبد خسائر فادحة، وأن الهدف النهائي هو الشرق الأوسط بأكمله.

وذكر أن الهدف الشامل من العملية هو إعادة تشكيل الشرق الأوسط وسينتج عنها القضاء على وجود بعض الحكام وتعديل حدود عدة دول.

وأعرب عن تمنيه أن تتحد مصر وتركيا والسعودية وباكستان في حلف واحد، مشددا على أنه “لا وقت للانقسامات”، فيما أشار إلى أن الاشتباكات الحالية بين باكستان وأفغانستان هي واحدة من “خطط الإشغالات” لمنع أية تحالفات محتملة.

وتابع: “السعودية الآن في قلب دائرة النار كما هو وضع مصر، وتركيا كذلك في بؤرة صراعات مختلفة”.

