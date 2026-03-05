بعد اقتراب صاروخ إيراني من المجال التركي.. أنقرة تحذر طهران من التصعيد

أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي باعتراض صاروخ باليستي إيراني اقترب من المجال الجوي التركي، محذرا من التصعيد.

وقالت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن فيدان أكد خلال اتصال هاتفي مع عراقجي، على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع.

من جهته، قال برهان الدين دوران، رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو، صاروخا أُطلق من إيران، مخترقا الأجواء العراقية والسورية، ومتجها نحو مجالنا الجوي من منطقة هاتاي، ودمرته”.

وأضاف: “سقط جزء من الصاروخ الاعتراضي في منطقة مفتوحة في دورتيول، بولاية هاتاي جنوبي تركيا، ولم تسفر العملية عن أي إصابات أو خسائر بشرية”.

وأوضح: “تابعت مؤسساتنا العملية لحظة بلحظة وبتنسيق كامل. إن إرادتنا وقدرتنا على ضمان أمن بلدنا ووطننا الحبيب على أعلى مستوى. وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضينا ومجالنا الجوي دون تردد. وسنردّ، في إطار القانون الدولي، على أي أعمال عدائية قد نواجهها. وسيستمر التشاور والتعاون مع حلف الناتو وحلفائنا طوال هذه العملية”.

وقال المسؤول الإيراني: “نكرر تحذيرنا لجميع الأطراف بضرورة الامتناع عن أي أعمال قد تُؤجج التوتر في المنطقة وتؤدي إلى امتداد الصراعات إلى مناطق أوسع. ومن الأهمية بمكان أن تتصرف جميع الأطراف بمسؤولية”.

