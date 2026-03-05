السيسي يتحدث عن خسائر فادحة تتعرض لها مصر

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن خسائر فادحة تكبدتها القاهرة نتيجة الأوضاع في المنطقة، بداية من الحرب الإسرائيلية على غزة مرورا بالأوضاع في الدول العربية وحتى حرب إيران.

وأكد السيسي خلال استقباله رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا على موقف مصر الثابت الداعي لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، محذرا من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمي الراهن على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

وشدد السيسي على خطورة التداعيات الاقتصادية التي سوف تترتب على امتداد الحرب الحالية، خاصة على الأسعار بصفة عامة وخاصة الطاقة، وكذا على الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار الرئيس المصري إلى خسارة مصر حوالي 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس على إثر الحرب في غزة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الدولة المصرية تأثرت كذلك اقتصاديا على إثر استضافتها لحوالي 10.5 مليون أجنبي قدموا إليها على خلفية النزاعات والصراعات في دولهم.

وشدد على أن هؤلاء الأجانب يحصلون على الخدمات ذاتها التي تقدم للمصريين، وذلك دون أن تحصل مصر على دعم مادي مقابل ذلك، وهو ما قدّره رئيس مجموعة البنك الدولي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

واستعرض السيسي الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي ومواجهة تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى انخراط مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى جهود الحكومة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد ومعالجة الاختلالات الناتجة عن الأزمات الدولية والإقليمية، وتحقيق الاستقرار بسوق النقد الأجنبي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، وخفض التضخم والدين العام، وزيادة معدلات التشغيل.

كما تناول السيسي دور الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو ووضع سقف للاستثمارات العامة، وكذلك تطوير بيئة الأعمال وزيادة حجم الاستثمارات.

المصدر: RT