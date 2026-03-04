“أبل” ترفع الأسعار الأساسية لحواسيب ماك بوك برو وماك بوك آير

أطلقت شركة أبل، يوم الثلاثاء الجيل الجديد من حواسيب ماك بوك برو وماك بوك آير الشخصية، ما أتاح للشركة فرصة لتوضيح تأثير الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذاكرة والتخزين ومكونات الكمبيوتر الأخرى على أسعارها.

وكان حل “أبل” وسطيًا، فقد رفعت الشركة السعر الأساسي لكل من ماك بوك برو وماك بوك آير، لكن القفزة الكبيرة التي كان الجميع يخشاها في أسعار ترقية الذاكرة العشوائية لم تحدث.

وأبقت “أبل” على تكاليف ترقية الذاكرة العشوائية للأجهزة للمستهلكين كما هي، بحسب تقرير لموقع “9to5Mac” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

ويبدأ سعر ماك بوك آير الجديد المزود بمعالج “M5” من 1099 دولارًا، أي بزيادة قدرها 100 دولار مقارنة بالإصدار السابق بمعالج “M4” الذي كان عند سعر 999 دولارًا.

ومن العوامل المخففة أن سعة التخزين الابتدائية تضاعفت الآن لتصبح 512 غيغابايت بدلًا من 256 غيغابايت كمعيار قياسي. وبناءً على المقارنة على أساس “المواصفات نفسها”، يعني ذلك أن السعر متساوٍ فعليًا، لكن بالطبع ارتفع حد السعر الأساسي للجهاز الجديد.

وينطبق الأمر نفسه على ماك بوك برو، إذ يبدأ سعر الجهاز بقياس 14 بوصة المزود بمعالج “M5 Pro” من 2,199 دولارًا، مقارنةً بـ 1,999 دولارًا لنظيره المزود بمعالج “M4 Pro”.

ولكن مرة أخرى، سيحصل المستخدم على سعة تخزين 1 تيرابايت بدلًا من 512 غيغابايت، مما يعوض فرق السعر البالغ 200 دولار جزئيًا.

في كلتا الحالتين، لن يواجه المشترون الذين يرغبون في ترقية ذاكرة الوصول العشوائي صدمة كبيرة في الأسعار، أو على الأقل لا أكثر مما شهدوه مع جيل “M4″، ذلك لأن “أبل” حافظت على تكلفة ترقية الذاكرة كما هي. فالترقية من 24 غيغابايت إلى 48 غيغابايت في إصدار ال 14 بوصة تكلف 400 دولار، وهو السعر نفسه كما في الجيل السابق.

وبالمثل، الترقية من 48 غيغابايت إلى 64 غيغابايت تزيد 200 دولار، والانتقال إلى 128 غيغابايت يكلف 1000 دولار. وهذه الخيارات متاحة فقط مع تكوين وحدة المعالجة المركزية الأعلى. وهذا هو تسعير سلسلة “M4 Pro” نفسه.

ربما ساعد في ذلك أن أسعار ذاكرة الوصول العشوائي لشركة أبل كانت مرتفعة للغاية بالفعل، لدرجة أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة في تكاليف المكونات، لا تزال لدى “أبل” هامش ربح كافٍ لتحمل هذه التكاليف الإضافية.

