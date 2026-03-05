“جوجل” تُتيح تكديس الصور يدوياً لمنافسة iOS

تعمل شركة “جوجل” الأمريكية، على إضافة عدد من الميزات الجديدة إلى تطبيق Google Photos على نظام أندرويد، أبرزها ميزة تكديس الصور يدوياً لتنظيم الصور داخل المعرض، لمنافسة الميزات المتوفرة في نسخة التطبيق على نظام iOS.

وتشمل الميزات الجديدة، وفقاً لموقع “Android Authority” التقني، ميزة Manual Photo Stacks لاختيار عدة صور ودمجها داخل مجموعة واحدة يدوياً، بدلاً من الاعتماد فقط على ميزة التكديس التلقائي التي تجمع الصور المتشابهة الملتقطة في وقت متقارب.

كما تختبر جوجل واجهة عرض غامرة (Immersive UI) في التطبيق، تتضمن شريط تنقل عائماً أسفل الشاشة مع شريط حالة متدرج، ما يوفر تجربة عرض تمتد من الحافة إلى الحافة أثناء تصفح الصور. وتظهر هذه الواجهة حالياً في نسخة التطبيق على iOS.

كما تعمل على توسيع استخدام تصميم Expressive UI داخل قسم النسخ الاحتياطي، بما يشمل تحسين واجهة اختيار المجلدات التي يتم نسخها احتياطياً داخل التطبيق، حيث لا تزال هذه الميزات قيد التطوير وقد تتغير قبل طرحها رسمياً.

