“أبل ميوزك” تتحرك ضد فوضى الذكاء الاصطناعي في الموسيقى

تستعد خدمة البث الموسيقي “أبل ميوزك” لإدخال تغييرات جديدة تهدف إلى زيادة الشفافية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الموسيقى، وذلك عبر إضافة ما يُعرف بـ “وسوم الشفافية” لتمييز المحتوى الذي تم إنشاؤه أو تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشره موقع “Music Business Worldwide”، أرسلت شركة أبل نشرة إلى شركائها من شركات التسجيل والموزعين، أوضحت فيها خطتها لإطلاق مجموعة جديدة من بيانات الميتاداتا المرتبطة بالموسيقى، بهدف توضيح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأعمال الموسيقية.

وعادةً ما تتضمن بيانات الميتاداتا معلومات مثل عنوان الأغنية، واسم الألبوم، ونوع الموسيقى، واسم الفنان، وغيرها من التفاصيل التي تساعد في تنظيم الملفات

ومع التحديث الجديد، ستتيح “أبل ميوزك” للموزعين إضافة وسوم خاصة تشير إلى ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد استخدم في عناصر محددة من العمل الفني.

ويمكن لهذه الوسوم التمييز بين استخدام الذكاء الاصطناعي في عدة جوانب، مثل تصميم غلاف الألبوم، أو إنتاج المقطوعة الموسيقية نفسها، أو كتابة كلمات الأغنية، أو حتى إنتاج الفيديو الموسيقي.

ويبدو أن هذه الخطوة تلبي اهتمام المستخدمين بالفعل، إذ نشر أحد مستخدمي منصة “ريديت” قبل أيام نموذجاً تخيلياً لميزة مشابهة تسمح للمستمعين بمعرفة ما إذا كانت الأغنية قد صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لكن التحدي الرئيسي في هذا النهج يكمن في أنه يعتمد على الإفصاح الطوعي من شركات الإنتاج والموزعين، إذ يتعين عليهم إضافة هذه الوسوم يدوياً عند رفع المحتوى.

وتسير منصة “سبوتيفاي” في اتجاه مشابه يعتمد على الإفصاح الاختياري.

في المقابل، تحاول منصات موسيقية أخرى مثل “ديزير” تطوير أدوات داخلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتوى المُولد آلياً بشكل تلقائي، غير أن بناء أنظمة دقيقة قادرة على التمييز بين الموسيقى البشرية والمُولدة بالذكاء الاصطناعي ما يزال يمثل تحدياً تقنياً كبيراً.

العربيه نت