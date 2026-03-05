“تيك توك” لن يُشفّر الرسائل من طرف إلى طرف

أفاد تقرير نقلته هيئة الإذاعة البريطانية عن شركة “تيك توك” الصينية، بأن المنصة لا تخطط لإضافة ميزة التشفير الكامل من الطرف إلى الطرف (End-to-End Encryption) إلى الرسائل المباشرة داخل التطبيق، ما يُتيح للجهات المختصة وفرق السلامة الاطلاع على الرسائل.

وأشارت الشركة إلى أن الرسائل المباشرة في التطبيق ما زالت محمية بأنظمة تشفير تقليدية أثناء الإرسال والتخزين، لكنها ليست مشفّرة بالكامل بين المرسل والمستقبل، كما يُمكن الوصول إلى الرسائل في حالة الاستجابة لطلبات قانونية، أو التحقيق في بلاغات عن محتوى ضار.

وتهدف تيك توك إلى تحقيق توازن بين الخصوصية والسلامة، خاصة مع وجود عدد كبير من المستخدمين الصغار على المنصة، حيث رحّبت بعض منظمات حماية الأطفال بهذا التوجه، معتبرةً أن عدم استخدام التشفير الكامل قد يساعد في اكتشاف حالات الاستغلال أو الإساءة عبر الرسائل.

ويعد التشفير الكامل من الطرف إلى الطرف معياراً أمنياً تستخدمه تطبيقات مراسلة شهيرة، حيث لا يستطيع أي طرف ثالث – بما في ذلك الشركة نفسها – قراءة الرسائل، وتستخدم هذه التقنية منصات مثل Signal وWhatsApp وiMessage وGoogle Messages في محادثاتها الخاصة

أخبار24