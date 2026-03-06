اكتشاف 37 بروتينًا لإبطاء الشيخوخة لدى المُعمرين

كشفت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “جنيف” السويسرية، أن دم الأشخاص المُعمرين – ممن تجاوزت أعمارهم 100 عام – يحتوي على 37 بروتينًا يرتبط وجودها بنمط حيوي يدل على تباطؤ عملية الشيخوخة مقارنةً بغيرهم من كبار السن.

واعتمدت الدراسة المنشورة بمجلة “Aging Cell” العلمية، على تحليل عينات دم لعدة فئات عمرية شملت أشخاصًا في منتصف العمر، وكبارًا في الثمانينات والتسعينات، إضافةً إلى المُعمرين، حيث جرى قياس مئات البروتينات في مصل الدم، حيث أظهرت النتائج أن 37 بروتينًا لدى المُعمرين جاءت بمستويات أقرب إلى تلك الموجودة لدى الأصغر سنًا.

وبيّنت النتائج أن هذه البروتينات ترتبط بوظائف حيوية مهمة مثل تنظيم التمثيل الغذائي، ودعم الجهاز المناعي، وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهي عوامل معروفة بتأثيرها المباشر على وتيرة التقدّم في العمر، حيث لوحظ أن المُعمرين يتمتعون بتوازن حيوي أفضل يساعد أجسامهم على مقاومة التدهور المرتبط بالشيخوخة.

ويرى العلماء أن النتائج تعزز الفرضيات التي تشير إلى أن الشيخوخة ليست مرتبطة بالعوامل الجينية فقط، بل تتأثر أيضًا بنمط الحياة والتغذية والنشاط البدني والعوامل البيئية، ما يُمهد مستقبلًا لتطوير مؤشرات حيوية تساعد على قياس العمر البيولوجي بدقة، وابتكار أساليب علاجية تُبطئ مظاهر الشيخوخة.

