هدف مذهل من لامين يامال يقود برشلونة إلى هزيمة بلباو

حافظ برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني وذلك بعد فوزه على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف رائع من نجمه لامين يامال مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 68 ليسجل هدف الفوز بعدما مرر بيدري تمريرة رائعة إلى لامين يامال الذي سددها داخل المرمى بطريقة فنية مذهلة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 35 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف فقط خلف ريال سوسييداد صاحب المركز الثامن.

العربيه نت