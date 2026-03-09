هل يغادر مرموش السيتي؟ برشلونة وأتلتيكو يترصدان الصفقة

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، يدرس بجدية فكرة الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل قلة الفرص التي حصل عليها تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

انتقاله إلى السيتي وأرقامه

وبحسب ما ذكره موقع SportBible، انضم مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 59 مليون جنيه إسترليني.

ورغم مشاركته في 50 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات وتسجيله 12 هدفًا، فإن اللاعب يفكر في خوض تجربة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يبحث عن بديل لليفاندوفسكي

ويرتبط اسم مرموش بالانتقال إلى برشلونة، الذي يسعى لتدعيم خط هجومه والبحث عن بديل طويل الأمد للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما تشير التقارير إلى أن مرموش قد يكون خيارًا مناسبًا لتعويض الفراغ المحتمل في حال عودة ماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد أو عدم تفعيل برشلونة بند التعاقد الدائم معه.

اهتمام من أتلتيكو مدريد

من ناحية أخرى، أبدى أتلتيكو مدريد اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب المصري، لكن هذا الاهتمام يرتبط بمستقبل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز وإمكانية رحيله عن الفريق.

إعجاب سيميوني بقدرات مرموش

ويُعد اهتمام المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بعمر مرموش عاملًا مهمًا في هذا الملف، حيث يرى أن اللاعب يتمتع بمرونة كبيرة وتحركات ذكية داخل الملعب، ما يمنح الفريق أسلوبًا هجوميًا أكثر تنوعًا وصعوبة في التوقع.

كما يمتلك مرموش خبرة دولية مع منتخب مصر، حيث سجل 10 أهداف خلال 46 مباراة دولية، وهو ما يعزز قدرته على قيادة تحديات كبرى في مسيرته الاحترافية.

ويخوض مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساء اليوم على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

حلم الرباعية التاريخية

يسعى مانشستر سيتي لمواصلة مشواره نحو تحقيق الرباعية التاريخية هذا الموسم، والتي تشمل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

خامس مواجهة بين الفريقين هذا الموسم

تعد مباراة اليوم الخامسة بين الفريقين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ونصف، حيث التقيا لأول مرة في الدوري الإنجليزي يوم 27 نوفمبر الماضي، عندما حقق نيوكاسل فوزًا مفاجئًا بنتيجة 2-1 على ملعبه.

تفوق سيتي في المواجهات الأخيرة

بعد تلك المباراة، التقى الفريقان مجددًا في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة يوم 13 يناير، ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بنتيجة 2-0.

ثم كرر السيتي تفوقه في مباراة الإياب على ملعب ملعب الاتحاد بنتيجة 3-1 في 4 فبراير، قبل أن يحقق انتصارًا آخر في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0 يوم 21 من الشهر نفسه.

ويدخل مانشستر سيتي مواجهة الليلة بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية أمام نيوكاسل وحجز بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

صدى البلد