برقم مذهل.. لامين جمال يكتب التاريخ ويتفوق على كريستيانو رونالدو وميسي

حقق النجم الصاعد لامين جمال إنجازا قياسيا بعد أن ساهم في فوز فريقه برشلونة على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وأظهر لامين جمال تطورا أسرع في تسجيل الأهداف مقارنة بالأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وسجل لامين جمال هدفه رقم 50 في مسيرته الاحترافية في عمر 18 عاما و237 يوما بعد أن قاد برشلونة لفوز صعب 1-0 على ملعب أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني وأحرز 44 هدفا بقميص برشلونة بجانب 6 أهداف مع المنتخب الإسباني.

وسجل ميسي هدفه الـ50 حين كان يبلغ 20 عاما و315 يوما بينما جاء الهدف الـ50 لرونالدو في سن 21 عاما و297 يوما.

وبهذه النتيجة عزز برشلونة صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

