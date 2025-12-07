شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ريماز ميرغني تخطف الأضواء وتبهر الحاضرين في “جرتق” زواجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من مراسم “جرتق”, الفنانة الشابة ريماز ميرغني, وزوجها مؤيد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نجمة برنامج “أغاني وأغاني”, كانت قد أكملت مراسم زواجها مساء الخميس, بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور كبير من زملائها بالوسط الفني.

حفل الزواج الذي أحيته زميلتها المطربة هدى عربي, أعقبته طقوس “الجرتق”, السوداني, والذي ظهرت فيه ريماز, متألقة وأنيقة بطريقة أبهرت الحاضرين الفرح والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ النيلين