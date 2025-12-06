اكتشاف ثوري يربط جودة النوم بصحة الأمعاء

كشف تقرير حديث أن محور الدماغ-الأمعاء أصبح محور أبحاث النوم الجديد، بعد عقود من التركيز على الدماغ وحده. فالمجتمع الميكروبي المعقد في الأمعاء ليس مجرد مساعد على الهضم، بل “مهندس كيميائي” ينتج هرمونات تنظم النوم.

ووفقاً لتقرير على موقع “ساينس ألرت”، أفاد الخبراء أن 90% من السيروتونين – هرمون المزاج الأساسي – يُصنع في الأمعاء، وهو خطوة أولى لإنتاج الميلاتونين (هرمون النوم). كما تنتج البكتيريا النافعة مادة GABA المهدئة، التي تشير للجسم بوضع الاسترخاء.

من الالتهاب إلى الأرق.. حلقة مفرغة خطيرة

عند اختلال توازن الميكروبيوم في الأمعاء، تحدث عملية “الأمعاء المتسربة”، حيث تتسرب الجزيئات الالتهابية من الأمعاء وتدخل الدم، ما يرفع هرمون التوتر الكورتيزول ويعطل إشارات النوم. ووصف التقرير هذه الآلية: “التوتر يضر بالميكروبيوم، والأمعاء المضطربة ترسل قلقاً للدماغ، والنوم السيء يزيد التوتر” – حلقة مفرغة خطيرة.

حلول عملية لإنقاذ النوم

لتحطيم هذه الحلقة، يوصي الخبراء بـ:

-تناول البروبيوتيك (كالمخمرات) والبريبايوتك (كالموز).

-تقليل السكر والأطعمة المُعالجة.

-الالتزام بمواعيد وجبات منتظمة.

-إدارة التوتر عبر التأمل.

-شرب كميات كافية من الماء.

وشدَّد التقرير على أن “النوم الجيد يبدأ من صحة الأمعاء طوال اليوم، وليس عند الذهاب للسرير فقط”

