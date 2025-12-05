بالصورة.. “الذباب والزقاق” يتسببان في معركة شرسة ويشعلان حرب إسفيرية بين المطربتين هدى عربي وأفراح عصام

تصدر خلاف نشب بين المطربتين الشهيرتين هدى عربي, وزميلتها أفراح عصام, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أفراح الشعب, كانت قد نشرت تدوينة ساخنة هاجمت فيها إحدى المطربات الشهيرات, وهو ما فسره المتابعون على أنه تلميح للسلطانة هدى عربي.

الخلاف بين النجمتين وفقاً لما كتب متابعون تجدد بعد خلافات سابقة بين أفراح, وهدى, حيث ظهر من جديد في حفل زفاف صديقتهم المطربة ريماز ميرغني, الذي أقيم أمس الخميس, بالعاصمة المصرية القاهرة, وتغنت فيه الفنانة هدى عربي.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من صفحات قامت بنشر تفاصيل الخلاف فإن السلطانة كانت قد قالت أثناء تقديمها وصلة غنائية (الزقاق ضيق), وذلك أثناء مباركة أفراح الشعب لصديقتها العروس ريماز مرغني.

لكن المطربة أفراح عصام, أكدت في تدوينتها أن الكلمة كانت “ذباب”, واعتقدت أن العبارة فيها تلميح من السلطانة, لها الأمر الذي جعلها تخرج في تدوينة تهاجم فيها المطربة بقوة.

محمد عثمان _ النيلين