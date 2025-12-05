مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تشع حفل زفاف الفنانة ريماز ميرغني بوصلة رقص على طريقة “الترترة”

2025/12/05
أكملت الفنانة السودانية, الشابة ريماز ميرغني, مراسم حفل زفافها أمس الجمعة, بإحدى القاعات الفخمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهد الحفل حضور كبير من أصدقاء العروس بالوسط الفني والفني والوسط الإعلامي.

مطربة الحفل الفنانة هدى عربي, أشعلت الفرح بأغنياتها الخفيفة التي تفاعل معها المعازيم بالرقص في أجواء جميلة سادت قاعة الحفل.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بأغنيتها الشهيرة: (ترتري لي وراء ست البنات سوي المقدرة).

محمد عثمان _ النيلين

2025/12/05