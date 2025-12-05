مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. الفنانة ريماز ميرغني تكمل مراسم زواجها بحفل أسطوري وسط حضور كبير من زملائها بالوسط الفني والإعلامي

2025/12/05
591882714 876240798074034 7396266346556603088 n

595037465 876240828074031 7898509128716367006 n

أكلمت الفنانة السودانية, الشابة ريماز ميرغني, مراسم زواجها الذي بدأ بعقد القران قبل أشهر, بحفل وصفه المتابعون بالأسطوري.

591882714 876240798074034 7396266346556603088 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أقامت نجمة برنامج “أغاني وأغاني”, الشهيرة حفل زفاف بأحد الفنادق الفخمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

595204959 1429360945863763 7662340389244979502 n 1

595424965 1429361079197083 1325926517478004569 n

وأحتفلت ريماز, في حضور أصدقائها بالوسط الفني والإعلامي تقدمتهم المطربة هدى عربي, التي أحيت الحفل إضافة لعدد من المطربين بقيادة علي الشيخ, وإيلاف عبد العزيز, بينما مثل الإعلاميين المذيعة سلمى سيد, والإعلامية والشاعرة نضال حسن الحاج.

593998886 876240881407359 9151380853605497717 n

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/05