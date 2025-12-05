شاهد بالصور.. الفنانة ريماز ميرغني تكمل مراسم زواجها بحفل أسطوري وسط حضور كبير من زملائها بالوسط الفني والإعلامي

أكلمت الفنانة السودانية, الشابة ريماز ميرغني, مراسم زواجها الذي بدأ بعقد القران قبل أشهر, بحفل وصفه المتابعون بالأسطوري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أقامت نجمة برنامج “أغاني وأغاني”, الشهيرة حفل زفاف بأحد الفنادق الفخمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأحتفلت ريماز, في حضور أصدقائها بالوسط الفني والإعلامي تقدمتهم المطربة هدى عربي, التي أحيت الحفل إضافة لعدد من المطربين بقيادة علي الشيخ, وإيلاف عبد العزيز, بينما مثل الإعلاميين المذيعة سلمى سيد, والإعلامية والشاعرة نضال حسن الحاج.

محمد عثمان _ النيلين