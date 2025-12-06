شاهد الفيديو الذي أشعل الحرب بين المطربتين هدى عربي وأفراح عصام في زفاف “ريماز” والجمهور يلوم السلطانة: (مطاعنات قونات)

اهتمت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بالخلاف الذي تجدد بين المطربتين هدى عربي, وأفراح عصام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أفراح عصام كانت قد فاجأ الجميع بتدوينة ساخنة هاجمت فيها إحدى المطربات وسط توقعات وتأكيدات من الجمهور على أن المطربة المقصودة هدى عربي.

ووفقاً لما نشرت الصفحات فقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف المطربة ريماز ميرغني, والذي تغنت فيه السلطانة هدى عربي, دخول أفراح عصام, لتبارك لصديقتها.

وعلى الجانب الآخر ظهرت السلطانة, تردد بعبارات غريبة أثناء تقديمها وصلة غنائية وبعد مشاهدتها أفراح عصام, بالقرب منها, حيث قالت: (الزقاق ضيق) مع جملة أخرى لم يفهمها ناشرو الفيديو.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد انتقد البعض السلطانة, بسبب تصرفها وكتبوا: (مطاعنات قونات), بينما انتقد البعض الآخر أفراح الشعب, بسبب تدوينتها.

محمد عثمان _ النيلين