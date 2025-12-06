شاهد بالصورة والفيديو.. طفل عراقي يفاجئ والده والحاضرين ويتوقع فوز صقور الجديان على منتخب بلاده في كأس العرب والجمهور السوداني: (ربنا يسمع منك)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع بعد أن قام الجمهور بمشاركته على نطاق واسع عبر صفحاته الشخصية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مذيع عراقي, يجري مقابلات مع عدد من مواطنيه بالدوحة, التي تستضيف كأس العرب.

ومن ضمن الذين استضافهم المذيع طفل ظهر مع الده, الطفل فاجأ والده والحاضرين بتوقعه نتيجة مباراة السودان, والعراق, في الجولة الثانية من البطولة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد توقع الطفل العراقي, فوز صقور الجديان على منتخب بلده وسط صدمة والده ومراسل القناة, من جانبه فقد كتب جمهور مواقع التواصل بالسودان, رداً على توقعات الطفل: (ربنا يسمع منك).

محمد عثمان _ النيلين