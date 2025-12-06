فوائد النعناع واستخداماته العلاجية.. تعرّف عليها

كشف أستاذ علم العقاقير أ.د. جابر القحطاني عن أبرز الفوائد الطبية للنعناع، مؤكدًا أنه يُعد من أكثر الأعشاب فعالية في تخفيف اضطرابات المعدة والمرارة وآلام الحيض، مع توضيح أفضل طرق تحضير مشروبه واستخداماته الخارجية.

وأوضح “القحطاني” أن مشروب أوراق النعناع يُعد علاجًا فعّالاً لاضطرابات المعدة والمرارة وآلام الحيض، كما يساعد في تسكين المغص، ويمكن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًّا للحصول على أفضل نتيجة.

وبيّن أن الطريقة المثلى لتحضير المشروب هي استخدام ملعقة كبيرة من الأوراق الطازجة لكل كوب ماء مغلٍ، مع تجنب غلي الأوراق نفسها، والاكتفاء بصب الماء المغلي عليها وتركها مدة 10 دقائق قبل الشرب.

وأشار إلى إمكانية استخدام لبخات من أوراق النعناع مع الخل لتدليك أماكن الكدمات، أو وضع كيس شاي مملوء بالأوراق الساخنة فوق موضع الألم، لافتًا إلى أن النعناع لا يناسب المصابين بحصوات المرارة.

ويُعد النعناع نباتًا معمرًا يمتلك جذامير تنتشر أفقيًا قرب سطح الأرض، وله سوق قائمة مائلة إلى اللون الأحمر، وأوراق متقابلة خضراء داكنة تميل إلى الحمرة الخفيفة، وتأتي أزهاره الصغيرة البنفسجية مكوّنةً سنابل في قمم الأغصان، وتمتاز جميع أجزاء النبات برائحته العطرية. ويُعرف النعناع علميًا باسم Mentha x piperita، ويُستخدم منه الأجزاء الهوائية.

ويحتوي النبات على زيت طيار تصل فيه نسبة المنثول إلى 55% والمثون إلى 40%، إضافة إلى فلافونيدات مثل اللوتيولين ومنثوسيد، وحموض فينولية وتربينات ثلاثية ومواد عفصية.

