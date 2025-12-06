شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة صقور الجديان الحسناء تنهار بالبكاء في المدرجات عقب الخسارة القاسية أمام العراق والجمهور يواسيها: (دموعك غالية علينا)

انهارت مشجعة المنتخب الوطني السوداني, الحسناء “منيه”, بالبكاء عقب نهاية مباراة منتخب بلادها أمام نظيره العراقي, في بطولة كأس العرب بالدوحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المنتخب السوداني, كان قد تلقى هزيمة قاسية أمام المنتخب العراقي, بهدفين نظيفين قربته من مغادرة البطولة.

وأنهارت المشجعة الحسناء التي ذهبت للإستاد واحتفلت برسم العلم السوداني, على خدها بالبكاء في مقطع فيديو وثقته قناة الدوري والكأس الناقلة للمباراة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تعاطف جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع المشجعة “منية”, حيث كتب أكثر من متابع: (دموعك غالية علينا).

محمد عثمان _ النيلين