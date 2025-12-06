شاهد بالصورة.. مشجعة صقور الجديان الحسناء تلون “خدودها” بعلم السودان القديم والجديد قبل التوجه للإستاد لمساندة المنتخب

نشرت مشجعة المنتخب الوطني السوداني, الحسناء “منية مجدي”, صور حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء التي كانت قد خطفت الأضواء خلال مباراة صقور الجديان, والجزائر, أعلنت مساندتها للمنتخب من جديد.

وقامت “منية”, برسم علم السودان, القديم والجديد على خديها قبل التوجه للملعب لمؤازرة صقور الجديان, أمام المنتخب العراقي, ضمن بطولة كأس العرب.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت المشجعة على الصورة التي لاقت تفاعل واسع من الجمهور: (اليلة مشيت ليكم بي العلمين).

محمد عثمان _ النيلين