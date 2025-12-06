“مصر بلجيكا ايران نيوزيلندا” .. حسام حسن: منتخب مصر جاهز لمونديال 2026.. ونلعب دائما على الفوز

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه منذ تواجده على رأس القيادة الفنية للمنتخب، وبشكل دائم، يلعب الفراعنة للفوز وتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما سيحدث أيضا في كأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة كأس العالم، التي جرت مساء الجمعة في واشنطن، عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بجانب كل من بلجيكا وايران ونيوزيلندا.

وعن مجموعة منتخب مصر، قال حسام حسن ، في تصريح له،:”جاهزون وسنبذل قصاري جهدنا للتواجد في أفضل المراكز ببطولة كأس العالم والظهور بشكل مميز في الحدث الأهم في العالم، ونمتلك لاعبين كبار لديهم الرغبة مع الجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة في المونديال”.

وأضاف “نركز حاليا على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تنطلق بعد عدة أيام بالمغرب الشقيق، ونستهدف فيها الوصول إلى أبعد مدى”.

وكالة أنباء الشرق الأوسط