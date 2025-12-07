شاهد.. الفنانة هدى عربي تعلن عن مفاجأة سارة للجمهور: إنطلاق تسجيل حلقات البرنامج الرمضاني الأشهر في السودان “أغاني وأغاني” من هذا البلد (….) وموعودين بموسم رهيب على ضمانتي

نقلت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, مفاجأة سارة لجمهورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بتأكيدها عن إنطلاق تسجيل حلقات البرنامج الرمضاني الأشهر في السودان “أغاني وأغاني”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت السلطانة, تدوينة أرفقت معها افتتاحية عميد البرنامج ومقدمه في سنوات طويلة وأحد مؤسسيه الراحل السر قدور.

وكتبت هدى عربي, في تدوينتها: (بسم الله نبدأ …اليوم أول يوم تسجيل برنامج اغاني واغاني بمدينة الإنتاج الإعلامي القاهرة).

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (البرنامج البنحبه البدينا فرصة نغني الغناء البنحبو ونعالج التقصير تجاه المستمعين البحبو الاستماع و”السلطنة”).

وختمت المطربة الشهيرة قائلة: (الحفلات شغلونا عنكم بنعوضكم في البرنامج موعودين بموسم رهيب على ضمانتي).

محمد عثمان _ النيلين