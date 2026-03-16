شاهد بالصورة.. إبراهيم بقال يدافع عن “كبر”: (الذين قاموا بتسريب ونشر المقطع لم يكونوا قحاتة او دعامة الخبث والمكائد هي اس البلاء)

دافع الصحفي, والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, عن القيادي بالحركة الإسلامية, عثمان محمد يوسف كبر, بعد المقع الذي تم تسريبه له مؤخراً على قناة سكاي نيوز عربية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام “بقال”, بنشر صورة تجمعه بوالي شمال دارفور, السابق, وذلك على حسابه عر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب “بقال”, الذي أعلن انسلاخه عن مليشيا الدعم السريع, في وقت سابق وعودته للدفاع عن الوطن: (الذين صوروا مقطع عثمان كبر لم يكونوا دعامة او قحاتة والذين كانوا يجلسون معه في تلك الجلسة لم يكونوا قحاتة او دعامة والذين قاموا بتسريب ونشر المقطع لم يكونوا قحاتة او دعامة.).

وأضاف “بقال”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الخبث والمكائد هي اس البلاء في البلاد وفي الحزب تحديداً وبي سبب الخبث الذي وجدناه منهم تركنا هذه الحركة وهذا الحزب منذ فبراير 2022 م وبي سبب الخبث هناك كثيرون كانوا ضحايا تراجعوا وتركوا وتخلو وابتعدوا عن هذا المكر والخبث).

وختم قائلاً: (نفس المقطع المسرب لكبر قاله الناجي عبد الله علناً وفي لقاء عام وليس سراً فلماذا لم يتم مهاجمته كما هو الهجوم علي ( كبر ) ؟؟ التحية للدكتور عثمان محمد يوسف كبر ولعن الله الخبث والخبثاء .. لا علاقة للمؤسسة العسكرية بكل ما يقال عنها فهي مؤسسة عسكرية وقوات مسلحة لا علاقة لها بأي حزب سياسي او حركة او غيرها .. والتحية للفريق أول عبد الفتاح البرهان وكل ضباط وضباط صف وجنود هذه المؤسسة العسكرية اللا حزبية).

محمد عثمان _ النيلين