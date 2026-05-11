كيت ميدلتون تلفت الأنظار بإطلالة كلاسيكية راقية

لفتت الأميرة البريطانية كيت ميدلتون الأنظار خلال مشاركتها مع الأمير ويليام في حفل الحديقة الملكي الذي أُقيم في قصر باكنغهام، بإطلالة جمعت بين الأناقة الكلاسيكي واللمسة العصرية الهادئة التي أصبحت جزءاً من هويتها الملكية في عالم الموضة.

اختارت أميرة ويلز طقماً مميزاً من دار Self-Portrait، جاء من الأعلى على شكل سترة ضيقة وقصيرة باللون الأبيض مزينة بأزرار كبيرة الحجم باللون الأسود وبتفاصيل ثلاثية الأبعاد على شكل وردة كبيرة بارزة عند الياقة مع حوام رفيع عند الخصر، وجاء من الأسفل على شكل تنورة واسعة وطويلة باللونين الأبيض والأسود مع نقشة الـPolka Dots المفضلة لديها، وهذا ما منح الإطلالة طابعاً أنثوياً راقياً يجمع بين البساطة الملكية ولمسات الموضة المعاصرة وتعكس ميل كيت ميدلتون مؤخراً نحو الإطلالات الناعمة ذات القصات الانسيابية.

قبعة vintage وكلاتش ناعمة

ونسّقت الأميرة البريطانية إطلالتها الناعمة مع قبعة مع تصميم فاخر مستوحى من الأزياء البريطانية التقليدية، بأسلوب Vintage راقٍ باللونين الأبيض والأسود. وحملت في يدها كلاتش Lily Woven سوداء، وانتعلت حذاءً كلاسيكياً بكعب متوسط باللون البيج.

كيت تتزين بأقراط اللؤلؤ التاريخية

وأكملت اطلالتها الراقية بمجموعة من المجوهرات الملكية، فتزينت بأقراط Bahrain Pearl Drop التاريخية والمرصعة باللؤلؤ والماس، وهي من القطع الملكية النادرة التي تعود سابقاً إلى الملكة إليزابيث الثانية، وكانت قد ارتدتها أيضاً الأميرة ديانا في مناسبات رسمية عديدة. مع أسوارة ناعمة وخاتمها الشهير.

ومن الناحية الجمالية، تىكت شعرهاينبدل بنعومة تحت القبعة بحركة “ويفي” خفيفة، وطبقت مكياجاً طبيعياً بألوان حيادية، ما عزز من أناقتها الهادئة ومنحها حضوراً راقياً.

