تعرف على تفاصيل ألبوم هيفاء وهبى الجديد.. يصل لـ 20 أغنية

بعد حفلة عودتها الناجحة إلى مصر، لم تهدأ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بل انطلقت في ورشة عمل بصحبة مدير أعمالها تامر عبد المنعم، التقت خلالها بعدد من كبار صنّاع الأغاني مثل مدين، أحمد عادل، توما، وعزيز الشافعي، لتسمع انتاجاتهم الجديدة بعين انتقائية ذهبية.

الألبوم يضم نحو 20 أغنية مسجلة بالفعل، على أن تُفاجئ جمهورها بأولى تلك الأغاني مع انطلاق موسم الصيف.

وكانت أدّت هيفاء وهبى واجب العزاء في الفنان الراحل هاني شاكر، لتختتم وجودها بمزيج من الفن والأخلاق.

عودة قوية بعد غياب

كانت قد أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلاً منذ عدة أيام، والتي شهدت عودتها القوية إلى الحفلات مرة أخرى في مصر بعد غياب لفترة، وسط حضور جماهيري رفع شعار “كامل العدد”.

وقدمت هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، حيث تميزت الأجواء بالحماس والتفاعل الكبير منذ اللحظات الأولى لصعودها على المسرح، وحرصت هيفاء على توجيه التحية للجمهور المصري، معبرة عن سعادتها بالعودة، حيث قالت: “مصر وحشتني جدا”، لتقابل كلماتها بترحيب كبير وهتافات حماسية من الحضور، في مشهد عكس قوة العلاقة بينها وبين جمهورها في مصر.

استعراضات في حفل هيفاء وهبي

كما أبهرت الحضور بعدد من الاستعراضات المميزة في عرض فني متكامل جمع بين الغناء والاستعراض، ويعد الحفل واحدا من أنجح حفلات الموسم، حيث تصدر اسم هيفاء وهبي الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول عدد كبير من مقاطع الفيديو والصور من الحفل، التي عكست حجم النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته في أولى حفلاتها بمصر بعد فترة من الغياب.

اليوم السابع