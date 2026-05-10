عمرو يوسف عن “الفرنساوي”: تجربة مختلفة.. واستعنت بمحامين لفهم الشخصية

يمضي عمرو يوسف في مسيرته الفنية بخط واضح المعالم، قائم على التنقل بين مناطق درامية متباينة دون الاستقرار في قالب واحد. ومنذ ظهوره، لم يكن حضوره مرتبطاً بنمط محدد من الأدوار، بل بدا وكأنه يختبر نفسه مع كل تجربة جديدة، باحثاً عن مساحات أوسع للتعبير، حتى وإن حمل ذلك قدراً من المخاطرة.

اختياراته خلال السنوات الأخيرة عكست هذا التوجّه بوضوح، حيث اتجه إلى الأعمال التي تعتمد على البناء النفسي للشخصيات، والتي تمنحه فرصة الغوص في تفاصيلها الداخلية، بدلاً من الاكتفاء بالحضور الخارجي. هذا الميل إلى التعقيد الدرامي جعله أقرب إلى الشخصيات التي تمر بتحولات، أو تلك التي تقف على حافة التناقض، وهو ما يظهر جلياً في تجربته الجديدة من خلال مسلسل “الفرنساوي”، الذي يعرض هذه الأيام على إحدى المنصات.

وفي حديثه مع “العربية.نت” تحدث عمرو يوسف عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وكواليسه.

قال الفنان عمرو يوسف إنه يجسد في مسلسل “الفرنساوي” شخصية “خالد مشير”، وهو محامٍ معروف، موضحاً أن الدور تطلّب منه تحضيراً خاصاً للوصول إلى درجة من المصداقية في الأداء

وأضاف أنه استعان بعدد من المحامين خلال مرحلة التحضير، إلى جانب اعتماده على خلفيته الدراسية في كلية الحقوق، مشيراً إلى أن هذه العناصر ساعدته على الاقتراب من تفاصيل الشخصية بشكل أدق.

وأوضح أن السيناريو لعب دوراً أساسياً في بناء الشخصية، لما يتسم به من دقة في طرح القضايا القانونية، مؤكداً أن هذا الجانب كان من أبرز أسباب حماسه للمشاركة في العمل.

وأضاف أن “الفرنساوي” يمثل تجربة مختلفة في مسيرته، خاصة أنه ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، وهو ما يمنح الحكاية تركيزاً أكبر، ويجعل الإيقاع أقرب إلى الطابع السينمائي.

وأشار إلى أن عدد الحلقات المحدود أسهم في الحفاظ على جودة الأحداث دون إطالة، موضحاً أن هذا الشكل الإنتاجي يتيح مساحة أكبر للاهتمام بالتفاصيل.

وأضاف أن فريق العمل حرص على إجراء بروفات مكثفة قبل التصوير، وهو ما انعكس على مستوى الأداء داخل المشاهد، وساعد على خلق حالة من التفاهم بين الممثلين.

وأوضح أن الشخصية التي يقدمها تمر بتحولات نفسية وسلوكية متعددة، وهو ما تطلّب منه التعامل معها بحذر، للحفاظ على توازنها الدرامي عبر تطور الأحداث.

وأشار إلى أن هذه التحولات كانت من أكثر العناصر التي جذبته للدور، لما تحمله من تحدٍ تمثيلي يعتمد على التعبير عن الصراع الداخلي.

وأضاف أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، مؤكداً أن تطور الأحداث سيكشف تدريجياً أبعاداً جديدة للشخصيات، ما يمنح المشاهد تجربة مختلفة.

وأكد يوسف على أن شخصية “خالد مشير” كانت من الأدوار التي أثّرت فيه على المستوى الإنساني، معرباً عن أمله في أن تصل هذه الحالة إلى الجمهور بنفس الصدق الذي شعر به أثناء تقديمها.

