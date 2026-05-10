هالة فؤاد وأحمد زكى قصة حب بدأت أمام الكاميرا وعمل وحيد جمعهما

تحل اليوم الأحد، ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد، التي تعد واحدة من أبرز نجمات جيل الثمانينيات، رغم أن مشوارها الفني لم يكن طويلًا بسبب رحيلها المبكر بعد صراع مع مرض السرطان، إلا أنها نجحت في ترك أثر خاص لدى الجمهور، الذي ارتبط بملامحها الهادئة وابتسامتها الرقيقة وأدائها البسيط القريب من القلب.

بداية قصة حب هالة فؤاد وأحمد زكي وعمل وحيد جمعهما

شهدت حياة هالة فؤاد واحدة من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، بعدما جمعها العمل بالفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل “الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين”، والذي كان التعاون الوحيد بينهما على الشاشة، لكنه تحول إلى بداية قصة حب كبيرة انتهت بالزواج. وفي ذلك الوقت كان أحمد زكي واحداً من أهم نجوم الصف الأول، بينما كانت هالة فؤاد تخطو بثبات نحو النجومية، إلا أن زواجهما لم يستمر سوى عامين بسبب خلافات متكررة، لتنتهي العلاقة بعد إنجاب ابنهما هيثم.

نبذة عن حياة هالة فؤاد

وُلدت هالة فؤاد في أسرة فنية، فهي ابنة المخرج أحمد فؤاد، وبدأت علاقتها بالفن منذ طفولتها المبكرة، حيث ظهرت وهي في عمر عامين من خلال فيلم «العاشقة»، قبل أن تشارك لاحقًا في فيلم «مين مجنن مين» إلى جانب محمود ياسين وحسين فهمي، لتبدأ بعدها رحلة فنية لافتة.

وخلال مشوارها قدمت هالة فؤاد مجموعة من الأعمال التي ظلت عالقة في ذاكرة الجمهور، من بينها «حالة الجوهري»، «المليونيرة الحافية»، «السادة الرجال»، و«عاصفة من الدموع»، كما شاركت في فيلم «الحدق يفهم» مع والدها المخرج أحمد فؤاد، وقدمت خلاله عددًا من الاستعراضات والأغنيات بصوتها، مؤكدة امتلاكها لموهبة فنية متعددة الجوانب.

