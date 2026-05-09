موقفان جمعا عادل إمام بـ أم كلثوم.. الأول على متن طائرة

دوماً ما يجمع الفنانين ببعضهم مواقف مميزة وحكايات لا تنسى، وهو ما تم ذكره على لسان الفنان الكبير عادل إمام خلال حوار نادر له حكى فيه عن كواليس موقف جمعه مع أم كلثوم على الطائرة.

رواية عادل إمام

عادل إمام روي تلك الحكاية قائلاً: لم أشاهد أم كلثوم سوى مرتين في حياتي أولها على الطائرة حينما كنا ذاهبين لعرض مسرحية أنا وهو وهي ونادى ليا فؤاد المهندس إن الست عايزة تشوفني وتسلم عليا، وبالتالي ذهبت لأجد أم كلثوم التي تفاجأت حينما وجدتها سيدة كبيرة في السن بسيطة.

وأضاف: لأنني كنت أستمع دائماً لصوتها القوي فكنت لا أتخيل أنها كبيرة في السن، أما الموقف الثاني كان في أحد السفارات وكانت موجودة معنا وقتها ولها مكان مخصص”.

وتعد أم كلثوم هرماً غنائياً كبيراً، وذلك بعد مسيرتها الطويلة فى الغناء التى تألقت فيها كمغنية ذائعة الصيت، أصبحت شهرتها كبيرة للغاية، وقد استغلت ذلك فى دعم المجهود الحربي بعد النكسة ما جعلها فى مكانة مختلفة.

