يارا السكرى تريند بسبب أحمد العوضى.. اعرف القصة؟

شارك النجم أحمد العوضي، جمهوره مقطع فيديو مع الفنانة يارا السكري من مسلسل «علي كلاي»، على أنغام أغنية تباعا تباعا للنجمة شيرين عبد الوهاب، وكتب على الفيديو الذى نشره على حسابه على فيس بوك، قائلا:” عيونك دوبونى.. نظرتك تهزم عيوني”، مما جعل اسم يارا السكري يتصدر التريند الأيام الماضية.

آخر أعمال احمد العوضى

‎ويعد مسلسل علي كلاي الذي عرض فى شهر رمضان الماضى هو آخر عمل ل احمد العوضى اذ استطاع من خلاله تحقيق نجاح كبير وحافظ به على صدارة المشاهدات للعام الثالث علي التوالي وفقاً لما أعلنته منصة واتش ات فى احصائياتها حول اكثر الأعمال مشاهده .

فيلم شمشون ودليلة

‎نشر أحمد العوضي صورة له عبر منصة “فيسبوك” علق عليها قائلًا: “شمشون ودليلة إن شاء الله دغدغة في السينمات”. ‎يتواجد نجوم فيلم شمشون ودليلة في المجر حاليًا لتصوير الفيلم الذي ينتظر أن يعرض خلال الوقت القريب والذي كشف عن نجومه وعلى رأسهم مي عمر.

وسبق أن كشف المخرج محمد سامي زوج مي عمر عن مرافقته لأبطال العمل رغم عدم مشاركته فيه في إشارة للدعم الكامل لشريكة حياته.

