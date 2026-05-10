ريتال عبد العزيز : انتهت من فيلم “طه الغريب” وتعلمت الكثير من ماجد الكدوانى

قالت الممثلة الصاعدة ريتال عبد العزيز، في مداخلة مع برنامج “من إمبارح للنهارده” الذي تقدمه همسة إمام على إذاعة “ميجا إف إم”، إن وجود المخرج كريم العدل كان مهمًا جدًا بالنسبة لها في المسلسل، معتبرة أنه السبب في نجاحها بفضل توجيهاته، وأعربت عن أملها في العمل معه مرة أخرى

وكشفت أنها تعبت جدًا أثناء تصوير مشهد المحكمة في المسلسل، وبكت كثيرًا فيه، مشيرة إلى أنها كانت تخشى ألا تستطيع توصيل رسالة شخصية “فرح” التي تجسدها إلى الجمهور بشكل صحيح.

وأعربت عن حبها الشديد للفنان ماجد الكدواني، مؤكدة أنها تعلمت منه كثيرًا جدًا، لأن هذا العمل كان ثاني تعاون يجمعهما، ووصفت العلاقة بينهما بأن فيها كيميا كبيرة.

أما عن الفنانة يسرا اللوزي، فقالت ريتال إنها كانت أمًا حقيقية لها داخل المسلسل وخارجه.

وعن النصيحة التي تنوي العمل بها بناء على توجيهات المخرج كريم العدل، أوضحت أنها تتمثل في التركيز في اختيار أدوارها القادمة، والحرص على أن تبقى ريتال كما هي دون أن تتغير.

واختتمت تصريحاتها بأنها انتهت من تصوير فيلم “طه الغريب”، وأنها سعيدة بما تقوم به حاليًا

