هنا شيحا تعتذر عن المشاركة فى فيلم حين يُكتب الحب لـ هذا السبب.. اعرفه

أعلنت الفنانة هنا شيحا اعتذارها الرسمي عن عدم المشاركة في فيلم حين يُكتب الحب، وذلك بعد فترة من التحضيرات الأولية الخاصة بالعمل

وأكدت شيحا أن قرار الاعتذار جاء بسبب اختلاف في الرؤية الفنية، معربة عن تقديرها الكامل لفريق العمل وصُنّاع الفيلم، ومتمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه هنا شيحا نشاطها الفني، خاصة بعد النجاح الذي حققه الفيلم القصير 32B، والذي حظي باهتمام واسع خلال الفترة الأخيرة.

كما شهدت السفارة النرويجية بالقاهرة احتفاءً خاصًا بالفيلم، بالتعاون مع UNFPA وصُنّاع العمل، ضمن مناقشات تناولت دور السينما في طرح القضايا الإنسانية والمجتمعية.

ومن ناحية أخرى، تستعد هنا شيحا لحضور مهرجان ترايبكا السينمائي خلال شهر يونيو المقبل، بعدما تم اختيار فيلم 32B للمشاركة الرسمية، ليصبح أول فيلم مصري قصير يشارك في المهرجان.

