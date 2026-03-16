شاهد بالصور.. أزياء الفنانة منى مجدي في “أغاني وأغاني” تثير جدلاً واسعاً

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور من إحدى مشاركات الفنانة منى مجدي, في حلقات برنامج أغاني وأغاني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تعرضت المطربة العائدة للمشاركة في البرنامج هذا الموسم لانتقادات عنيفة من الجمهور.

وهاجم المعلقون على الصور المطربة منى مجدي, بسبب ظهورها بأزياء تم وصفها بالمثيرة للجدل حيث طالبها الجمهور بالإلتزام بالحشمة أسوة بزميلاتها المشاركات في البرنامج.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الفنانة منى مجدي, كانت قد ظهرت في الحلقة التي تعرضت فيها للهجوم من الجمهور ببنطلون ضيق ومحذق.

محمد عثمان _ النيلين