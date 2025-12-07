شاهد بالصورة والفيديو.. سودانية تظهر بــ”تشيرت” المنتخب الوطني وتهدي لاعبي صقور الجديان أجمل “زغرودة” وزوجها يحمسها: (أبشري بالخير)

تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره خلال احتفالات الجمهور السوداني, بقطر, بفوز المنتخب الوطني, على نظيره اللبناني, في تصفيات كأس العرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع الذي تم رصده من مقابلة أجراها أحد النشطاء مع مشجع سوداني, وزوجته حسبما ذكر المتابعون, وثق لفرحة الثنائي بفوز منتخبنا الوطني.

حيث قامت الزوجة بإطلاق “زغرودة” الفرح وأهدتها للاعبي صقور الجديان, وكل الجمهور السوداني, الحاضر بالمدرجات وسط تفاعل زوجها معها (أبشري بالخير).

محمد عثمان _ النيلين