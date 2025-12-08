“كسروا الشاشات وهاجموا بعضهم”.. غضب هستيري في غرفة ملابس ريال مدريد

كشف برنامج “إلـ تشيرينغويتو” الإسباني أن غرفة ريال مدريد كانت تغلي بعد الخسارة المفاجئة أمام سلتا فيغو 0-2، يوم الأحد، حتى أن اللاعبين رموا الزجاجات والأدوات الطبية بغضب مما أدى إلى تحطم الشاشات، في حين لم يتمكن المدرب تشابي ألونسو من الوصول إلى اللاعبين والتحدث معهم.

وسقط ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره بخسارة مفاجئة أمام سلتا فيغو بنتيجة بهدفين دون رد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواصل الفريق المدريدي نتائجه المتواضعة في آخر خمس جولات، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي يتصدر بأربعين نقطة.

وبحسب الإعلامي إيدو أغيري فإن المدرب تشابي ألونسو لم يدخل غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، ولم يتمكن من التحدث مع اللاعبين، ومن المقرر أن يلتقي بهم، صباح الاثنين، خلال التدريبات.

كما أضاف الإعلامي الإسباني خلال حديثه لـ “إلـ تشيرينغويتو”: التوتر في غرفة الملابس كان واضحاً من خلال رمي الزجاجات والأدوات الطبية مما أدى إلى تحطم الشاشات، كان الغضب والإحباط بين اللاعبين واضحاً بسبب التحكيم.

وأضاف: في الواقع انتقل هذا التوتر إلى تعليقات متقاطعة بين فريقين داخل غرفة الملابس، حيث انتقد البعض الجزء الآخر من اللاعبين الذين ألقوا اللوم على الحكم بالكلمات التالية “هذا عذر تافه جداً، نحن خسرنا الدوري بأيدينا ونضيع كل شيء لوحدنا.

