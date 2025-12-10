ليفربول يتماسك ويهزم إنتر بركلة جزاء متأخرة

أظهر ليفربول الإنجليزي تماسكاً رغم المشاكل التي يعاني منها داخل وخارج الملعب وخطف فوزاً قاتلاً على مضيفه إنتر الإيطالي وصيف البطل 1-0 من ركلة جزاء يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبدت الفرصة متاحة أمام إنتر كي يحقق النقاط الثلاث في ظل ما يمر به ليفربول ليس على صعيد النتائج وحسب، بل في غرفة الملابس أيضا وسط التوتر الذي كشف عنه هدافه محمد صلاح مع مدربه الهولندي آرني سلوت الذي خاض مواجهة “سان سيرو” بعد تعادلين توالياً في الدوري الممتاز وقبلها السقوط المذل على ملعب “أنفيلد” أمام آيندهوفن الهولندي 1-4 في الجولة الخامسة، بينما قرر معاقبة النجم المصري بالإبعاد من قائمة المباراة.

ورغم الوضع المعنوي والفني، نجح ليفربول في تكرار سيناريو زيارتيه الأخيرتين إلى “سان سيرو” حيث فاز أيضا في إياب ثمن نهائي نسخة 2007-2008 بنتيجة 1-0 بعدما خرج منتصراً من لقاء الذهاب 2-0.

وكان ليفربول الطرف الأفضل في المباراة، إذ اعتقد أنه سجل هدفاً لإبراهيما كوناتي في الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد “فار” بسبب وجود لمسة يد على هوغو إيكيتيكي.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة حصل البديل الألماني فلوريان فيرتز على ركلة جزاء نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي بنجاح ليرفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة قبل جولتين من النهاية.

العربية نت