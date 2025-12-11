شاهد بالفيديو.. بطولة كأس العرب تشهد أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم

شهدت بطولة كأس العرب, المقامة هذه الأيام بالعاصمة القطرية, الدوحة, أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم, حسبما ذكر جمهور كرة القدم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهدت مباراة منتخبي سوريا, وفلسطين, إحتفال لاعبي وجمهور المنتخبين داخل أرضية الملعب.

وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية احتفل لاعبو فلسطين, وسوريا, وتعانقا داخل أرضية الملعب بعد نهاية المباراة بالتعادل وهو ما كفل للمنتخبين التأهل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ذكر جمهور كرة القدم أن هذه المرة هي الأولى التي يحتفل فيها لاعبو فريقين سوياً داخل الملعب.

محمد عثمان _ النيلين