شاهد بالفيديو.. سلام بالأحضان بين هدى عربي ومطرب شاب في حفل زفاف ريماز ميرغني يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال انقسمت بين سارخة ومنتقدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل زفاف الفنانة الشابة ريماز ميرغني, الأسبوع الماضي أظهر فنان شاب يصعد المسرح لإلقاء السلام على زميلاته.

المطرب الشاب حبيب الله, صعد وقابل المطربتين إيلاف عبد العزيز, وهدى عربي, التي كانت تقدم وصلتها الغنائية بالسلام بالأحضان في لقطة أثارت غضب جمهور مواقع التواصل الذي قام بتداولها على نطاق واسع.

محمد عثمان _ النيلين