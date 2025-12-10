بالصورة.. القيادي بالحرية والتغيير خالد سلك ينعي المذيع الراحل محمد محمود: (ودعناك الله يا حسكا يا لطيف الروح وطيب القلب.. كأنك كنت تدري بأن هذه الدنيا زائلة فلم تعرها اهتماماً)

نعى السياسي السوداني, المعروف والقيادي بقوى الحرية والتغيير, خالد عمر يوسف, المذيع الراحل محمد محمود حسكا, الي توفي داخل شقته بالقاهرة, الاثنين, الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نعى خالد سلك, المذيع الراحل بتدوينة مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب القيادي بالحرية والتغيير: (ودعناك الله يا حسكا .. يا لطيف الروح وطيب القلب.. كأنك كنت تدري بأن هذه الدنيا زائلة فلم تعرها اهتماماً كبيراً وقابلت اهوالها بضحكتك التي لم تغب عنك مهما اشتدت قسوة الأحوال..انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.).

محمد عثمان _ النيلين