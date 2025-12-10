بالصورة.. زوجة المذيع الراحل محمد محمود حسكا السابقة تنعيه بعبارات مؤثرة: (ودعناك الله يا خفيف الروح يا طيب القلب يا حلو العشرة)

فجع الوسط الإعلامي السوداني, يوم الاثنين, بوفاة الإعلامي والمذيع الشهير محمد محمود حسكا, الذي وجد ميتاً بشقته بمنطقة فيصل, بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نعى المئات على مواقع التوال الاجتماعي المذيع الخلوق الذي عمل بعدد من المحطات أبرزها قناة النيل الأزرق.

ومن ضمن الذين نعوا المذيع الراحل “حسكا”, زوجته السابقة الصحفية والناشطة المعروفة هنادي الصديق, التي كانت قد تزوجت من الراحل في العام 2014.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت هنادي الصديق, تدوينة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نعت من خلالها زوجها السابقة.

وكتبت الصحفية المعروفة: (في جنة عرضها السماوات والأرض..ودعناك الله يا خفيف الروح يا طيب القلب يا حلو العشرة).

محمد عثمان _ النيلين