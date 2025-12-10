مداراتمنوعات

بالصورة.. زوجة المذيع الراحل محمد محمود حسكا السابقة تنعيه بعبارات مؤثرة: (ودعناك الله يا خفيف الروح يا طيب القلب يا حلو العشرة)

2025/12/10
468321790 10161546595666185 8289924776401609763 n

فجع الوسط الإعلامي السوداني, يوم الاثنين, بوفاة الإعلامي والمذيع الشهير محمد محمود حسكا, الذي وجد ميتاً بشقته بمنطقة فيصل, بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نعى المئات على مواقع التوال الاجتماعي المذيع الخلوق الذي عمل بعدد من المحطات أبرزها قناة النيل الأزرق.

468321790 10161546595666185 8289924776401609763 n

ومن ضمن الذين نعوا المذيع الراحل “حسكا”, زوجته السابقة الصحفية والناشطة المعروفة هنادي الصديق, التي كانت قد تزوجت من الراحل في العام 2014.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت هنادي الصديق, تدوينة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نعت من خلالها زوجها السابقة.

d94ffd94 f04d 4bbb 81b3 4cd47c720555

وكتبت الصحفية المعروفة: (في جنة عرضها السماوات والأرض..ودعناك الله يا خفيف الروح يا طيب القلب يا حلو العشرة).

محمد عثمان _ النيلين

2025/12/10