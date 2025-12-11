شاهد بالصورة.. حسناء جديدة تشعل المدرجات السودانية بالدوحة وساخرون: (طلعنا من الدمعة ظهرت لينا النظارة)

حظي المنتخب الوطني السوداني, بمؤازرة جماهيرية غير مسبوقة وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس العرب, المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حضر الآلاف من السودانيين, من الجنسين مباريات صقور الجديان, من داخل ملاعب قطر.

وعلى الرغم من أن المنتخب خيب آمال الجماهير التي ساندته بقوة, إلا أن تألق الجنس اللطيف خصوصاً الحسناوات كان الحدث الأ[رز على مواقع التواصل السودانية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشرت الصفحات الاسفيرية صور لحسناوات سودانيات, ظهرن بالمدرجات خلال مباريات صقور الجديان.

وكانت آخر الصور المتداولة صورة لفتاة حسناء ظهرت وهي تلون شعار السودان, على خدها وترتدي “نظارة”, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (طلعنا من الدمعة ظهرت لينا النظارة).

محمد عثمان _ النيلين