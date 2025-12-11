بعد حملته الشرسة ضد محمد صلاح.. ليفربول يعاقب جيمي كاراجر

بعد الأزمات المتصاعدة داخل فريق ليفربول، فجّر الصحفي الموثوق بول جويس تصريحاً أكد فيه أن نادي ليفربول اتخذ قرارًا حاسمًا بمنع جيمي كاراجر من دخول ملعب أنفيلد، بعد أن وصل التوتر بينه وبين الملك المصري محمد صلاح إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان كاراجر قد كثف من انتقاداته الحادة تجاه صلاح في الفترة الماضية، الأمر الذي أثار غضب جماهير الفريق الأحمر بشكل واسع ، خاصة أن الانتقادات خرجت من لاعب سابق يفترض به دعم الفريق بدلًا من تأجيج الضغوط على أبرز نجومه.

كما أكد جويس أن إدارة ليفربول رأت أن الهجوم المتواصل على صلاح، بات يضر بالاستقرار الداخلي ويشعل الرأي العام حول اللاعب، في وقت تحاول فيه الإدارة احتواء الأزمة القائمة بين صلاح والمدرب آرني سلوت.

