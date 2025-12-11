بعد مباراة ماراثونية.. السعودية تقصي فلسطين وتحجز مقعدها في نصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد انتصار شاق على فلسطين بنتيجة 2–1، عقب أشواط إضافية في مواجهة درامية أقيمت مساء الخميس على ملعب لوسيل ضمن منافسات ربع النهائي.

وافتتح فراس البريكان التسجيل للأخضر السعودي من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ليشعل المدرجات، لكن فرحة السعوديين لم تدم طويلا، إذ عادل عدي الدباغ النتيجة لـ”الفدائيين” في الدقيقة 64، معيدا الأمور إلى نقطة الصفر.

وظلت النتيجة على حالها حتى لحظات الحسم في الشوط الإضافي الثاني، حين وجد محمد كنو الكرة على رأسه بعد عرضية دقيقة من سالم الدوسري، فسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 115، ليرسل المنتخب السعودي إلى المربع الذهبي وينهي مشوار فلسطين، التي قدمت أداء بطوليا استحقت عليه التقدير طوال مشوارها في البطولة.

وسيلتقي المنتخب السعودي في نصف نهائي البطولة مع الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الجمعة بين الأردن والعراق.

