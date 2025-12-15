ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة

نجا ريال مدريد من فخ ديبورتيفو ألافيس، وعاد من إقليم الباسك بانتصار صعب وثمين بنتيجة 2-1، الأحد، في المرحلة 16 من الدوري الإسباني.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني مقابل 43 لبرشلونة، في حين تجمد رصيد ألافيس عند 18 نقطة في المركز 12.

وبالتالي أعاد ريال مدريد الفارق مع برشلونة المتصدر حامل اللقب إلى 4 نقاط.

ويدين فريق المدير الفني شابي ألونسو للفرنسي العائد من الإصابة كيليان مبابي والبرازيلي رودريغو، اللذين أحرزا هدفي فريقهما في الدقيقتين 24 و76، بينما حمل هدف ألافيس توقيع كارلوس فيسينتي (69).

ورفع النجم الفرنسي رصيده إلى 17 هدفا في صدارة ترتيب هدافي “لا ليغا”، وإلى 26 هدفا في 22 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم.

وبهذا الفوز، تجاوز الفريق الملكي كبوة خسارتين متتاليتين على ملعبه الأسبوع الماضي، أمام سلتا فيجو في الدوري ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

كما وضع الفريق أيضا حدا للنتائج السلبية، بعد فوز وحيد مقابل 3 تعادلات وخسارة في الجولات الخمس الماضية.

