«انتهت».. عمرو أديب: أرض نادى الزمالك ضاعت

علق الإعلامى عمرو أديب، على بيان النيابة العامة التى أصدرته بشأن سحب أرض نادى الزمالك بحدائق أكتوبر من قبل وزارة الإسكان.

وقال «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، عبر قناة «إم بى سى مصر»، مساء الأحد، إن قضية أرض نادى الزمالك فى 6 أكتوبر لم تعد لها علاقة بأهلاوى أو زملكاوى.

وأشار إلى حديث بيان النيابة العامة عن وجود شبهة إهدار أموال عامة تصل إلى نحو ثلاثة أرباع مليار دولار، لافتًَا إلى أن بيان النيابة العامة نقل القضية إلى موقع آخر وأصبح الموضوع مختلفا بشكل كامل.

وأضاف: «أرض الزمالك ضاعت وانتهت ومش موجودة تانى إلا إذا حدث شيء فوق إرداتنا جميعًا… الموضوع ده خلص وده اللى أنا كنت حاسه.. كده مفيش أرض أكتوبر تانى، ده إحساس يرقى إلى معلومة».

وأشار «أديب»، إلى أن معلومة الأرض البديلة طُرحت أكثر من مرة، ويجب التحرك فى هذا الإطار، لافـتًا إلى أن استقالة مجلس إدارة نادى الزمالك ليس الحل.

وأوضح أن شركات حكومية وبنوك كبيرة اشترت استثمارات فى هذه الأرض، متابعًا: «بالتالى يُطرح السؤال حول كيفية حصول هذه الجهات على أموالها، وهو ما يمثل تحديًّا كبيرًا».

المصري اليوم