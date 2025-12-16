القناة الرياضية السعودية: محمد صلاح سيصل إلى جدة هذا الأسبوع

كشفت القنوات الرياضية السعودية يوم السبت، أن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول سيصل إلى مدينة جدة خلال هذا الأسبوع دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وقالت القنوات الرياضية السعودية في حسابها على منصة “إكس”: “بحسب مصادر خاصة لبرنامج في_90 سيتواجد اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في مدينة جدة خلال هذا الأسبوع، وذلك في زيارة لم تتضح تفاصيلها حتى الآن”.

وجاء نشر هذا الخبر بعد دقائق من قرار أرني سلوت مدرب ليفربول استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية للمباراة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر سلوت الاحتفاظ بصلاح على دكة البدلاء في مواجهة برايتون المقررة مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وقد غاب النجم المصري عن مواجهة إنتر ميلان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، إثر تصريحاته الحادة بعد تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد (3-3) السبت الماضي، بسبب عدم مشاركته كأساسي، لكنه عاد إلى التدريبات بعد جلسة مصالحة جمعته بسلوت بوساطة من زميله فيرجيل فان دايك، ليعود إلى قائمة الفريق في مباراة برايتون.

وإذا دخل صلاح اليوم كبديل، فستكون هذه آخر مبارياته مع ليفربول هذا العام، إذ سيغادر بعدها مباشرة للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

والأهم من ذلك، أن هذه المباراة قد تمثل الظهور الأخير لصلاح في ملعب “أنفيلد” بشكل مطلق، فقد ألمح قائد منتخب الفراعنة بنفسه إلى أن مواجهة برايتون، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، قد تكون “وداعه” لأنفيلد، خاصة في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبله مع النادي، وارتباط اسمه بوجهات جديدة أبرزها الدوري السعودي للمحترفين.

روسيا اليوم